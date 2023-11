Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Auffahrunfall mit zwei leicht Verletzten (08.11.2023)

Singen (ots)

Zu einem Auffahrunfall zwischen drei Autos und einem Gesamtschaden in Höhe von über 6.000 Euro ist es am Mittwochnachmittag auf der Westtangente gekommen. Gegen 14 Uhr war ein 58-jähriger VW Polo-Fahrer auf der Westtangente unterwegs. Da vor ihm der Verkehr stockte, hielt der Mann seinen Wagen an. Eine nachfolgender 44-jährige Fahrerin eines BMW konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten, prallte auf das Heck des VW und schob diesen auf den davorstehenden Renault Twingo einer 45 Jahre alten Frau. Durch die Wucht der Kollision verletzten sich der 58-Jährige und die Fahrerin des Renault leicht. Eine eingetroffene Rettungswagenbesatzung kümmerte sich an der Unfallstelle um die Verletzten. Eine Fahrt in eine Klinik war jedoch nicht von Nöten

