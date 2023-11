Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Ein schwer verletzter Jugendlicher bei Unfall im Kreisverkehr der Berliner Straße (09.11.2023)

Singen (ots)

Bei einem Unfall am Donnerstagabend im Kreisverkehr Berliner Platz ist ein Fußgänger schwer verletzt worden. Ein 67-jähriger Fahrer eines VW Golf war im Kreisverkehr Berliner Platz unterwegs und beabsichtigte diesen über die Ausfahrt Überlinger Straße zu verlassen. Hierbei erfasste der Mann einen 17 Jahre jungen Fußgänger, der auf dem Fußgängerüberweg die Überlinger Straße überquerte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der junge Mann gegen die Windschutzscheibe des VW geschleudert und verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Am VW entstand nach Schätzungen der Polizei ein Blechschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Diese dauern an.

