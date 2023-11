Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mahlstetten

Lkr. TUT) - Unfall im Begegnungsverkehr, 30.000 Euro Gesamtschaden

Mahlstetten / Lkr. TUT (ots)

Donnerstagabend hat sich auf der Landstraße 438 zwischen Böttingen und Dürbheim ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 32-Jähriger Ford-Fahrer war gegen 22:10 Uhr aus Richtung Böttingen kommend in Richtung Dürbheim unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit einer 57-jährigen VW-Fahrerin. Beide Unfallbeteiligten verletzten sich leicht. An den Autos entstand ein Gesamtschaden von rund 30.000 Euro, beide mussten abgeschleppt werden. Neben der Polizei waren Rettungskräfte mit Notärztin und die Feuerwehren Böttingen und Gosheim vor Ort. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

