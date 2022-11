LPI-J: Transport aufgebrochen

Apolda (ots) - Montag, gegen 17 Uhr wurde der Polizeiinspektion in Apolda ein Brand in der Bernhard Straße in Apolda gemeldet. Dort hat ein Unbekannter einen vor einem Holztor abgestellten gelben Müllsack samt Inhalt in Brand gesetzt. Am Holztor entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die sachdienliche Angaben machen können, melden sich bitte bei der ...

