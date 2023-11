Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen A81/ Lkr. Konstanz) Großkontrolle auf der Autobahn (08.11.2023)

Mühlhausen-Ehingen A81 (ots)

Am Mittwochabend, im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 24 Uhr, haben Beamte der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen und des Polizeipräsidiums Einsatz in Zusammenarbeit mit dem Hauptzollamt Singen, den Kantonspolizeien Thurgau und Schaffhausen und mit der Unterstützung des Technischen Hilfswerks und der Autobahnmeisterei Engen auf der Autobahn 81, Autobahnparkplatz Brandbühl, in Fahrtrichtung Stuttgart-Singen eine Großkontrolle im Zuge des Sicherheits- und Fahndungstages durchgeführt. Ein Hauptaugenmerk der Kontrollmaßnahmen lag auf der Bekämpfung der Wohnungseinbruchskriminalität. Die Beamten konnten hierbei insgesamt vier Verstöße gegen das Waffengesetz, zweimal das Fahren unter Drogeneinfluss, einmal Fahren unter Alkoholeinfluss, zwei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, dreimal das Erlöschen der Betriebserlaubnis, einen Verstoß gegen die Fahrpersonalverordnung, vier Verstöße gegen die Sozialvorschriften, zwei zollrechtliche Verstöße wegen der Einfuhr von Bargeld sowie vier fahrerlaubnisrechtliche Verstöße nach schweizer Recht feststellen. Außerdem gelangten insgesamt zwei Autofahrer wegen des Nichteinhaltens einer Rettungsgasse zur Anzeige und zwei Personen waren im Fahndungssystem ausgeschrieben und mussten eine Geldstrafe an Ort und Stelle bezahlen.

