Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Vorfahrtsunfall an der Kreuzung Gaisenrain /Grubwaldstraße(09.11.2023)

Singen (ots)

Insgesamt rund 13.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Vorfahrtsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, im Kreuzungsbereich Gaisenrain / Grubwaldstraße ereignet hat. Ein 38-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter war auf der Straße Gaisenrain unterwegs und wollte die Grubwaldstraße überqueren. Hier Kollidierte der Mann mit einem Toyota Verso eines 19-Jährigen, der auf der Grubwaldstraße in östliche Richtung fuhr. Bei dem Zusammenstoß entstand am Sprinter Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro, den Schaden am Toyota schätzte die Polizei auf rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell