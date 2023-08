POL-WOB: Polizei warnt vor Whattsapp-Betrügern

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, OT Hohenstein, Saarstraße 04.08.2023, 00.00 Uhr - 12.20 Uhr Insgesamt sechs Kellerparzellen haben Unbekannte am frühen Freitagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in der Saarstraße aufgebrochen. Die Tatzeit lässt sich auf den Zeitraum zwischen Mitternacht und Freitagmittag 12.20 Uhr eingrenzen. Ein Bewohner hatte die aufgebrochenen ...

mehr