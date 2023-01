Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall in Schwerin

Schwerin (ots)

In den frühen Morgenstunden des 15.01.2023 gegen 03:00 Uhr ereignete sich in Schwerin ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Person verstarb und mit mehrere Personen lebensbedrohlich verletzt wurden. Der Unfall ereignete sich auf der L42 aus Neumühle kommend in Richtung Klein Rogahn. Nach ersten Erkenntnissen kam der PKW BMW in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der verunfallte PKW war mit sechs Personen deutscher, afghanischer und ukrainischer Nationalität im Alter zwischen 16 und 24 Jahren besetzt. Ein bislang unbekannter, männlicher Mitfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Seine Identität wird derzeit durch die Kriminalpolizei ermittelt. Vier Insassen erlitten lebensbedrohliche Verletzungen und wurden - teils mit Rettungshubschraubern - in umliegende Krankenhäuser verbracht. Eine Person wurde schwer verletzt. Da keiner der Insassen zum Unfallhergang befragt werden konnte, wurden Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Dazu kam ein Sachverständiger der DEKRA an der Unfallstelle zum Einsatz. Neben den Polizeikräften kamen die Feuerwehr Schwerin, zwei Rettungshubschrauber, vier Notärzte, sechs Rettungswagen zum Einsatz. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die L42 war an der Unfallstelle über mehrere Stunden hinweg bis ca. 07:00 Uhr voll gesperrt. Lars Abrutat Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

