Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Anbau von Cannabispflanzenn - Polizei stellt nach Durchsuchung Aufzuchtzelte und Zubehör sicher.

Rostock (ots)

Im Zuge der Abarbeitung von zwei Sachverhalten am 13.01.2023 im Stadtteil Rostock-Lichtenhagen erlangte die Polizei Hinweise zu einem Tatverdächtigen. Der 36-jährige Deutsche, der in der jüngeren Vergangenheit unter anderem wegen Betäubungsmitteldelikten auffällig gewesen ist, konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Rostock erfolgte die Durchsuchung seiner Wohnung und den Kellerräumen. Es lagen Hinweise vor, dass er Cannabispflanzen anbaut. Die Beamten wurden fündig. Sie stellten diverse Utensilien zur Aufzucht von Cannabispflanzen sicher. Darunter befanden sich zwei Aufzuchtzelte, Lüfter, Thermometer, Wärmelampen, diverse Regler und Filter. Darüber hinaus konnten auch sogenannte "Polen-Böller" aufgefunden und beschlagnahmt werden.

Maik Marten

Polizeihauptkommissar Polizeiinspektion Rostock Polizeirevier Rostock-Lichtenhagen

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell