Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche/Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Am frühen Samstagmorgen, gegen 02:45 Uhr, lösten unbekannte Täter den Alarm einer Parfümerie auf der Lippestraße aus. Bei Eintreffen der Polizei vor Ort war die Eingangstür stark beschädigt, die Täter hatten Parfüm aus einer Auslage in der Nähe der Eingangstür mitgenommen. Die Fluchtrichtung der Diebe ist unbekannt.

Haltern am See

In der Nacht zu Samstag brachen unbekannte Täter in das Kassenhaus eines Wildparks an der Granatstraße ein. Sie schlugen zwei Fenster ein, in dem Kassenhaus wurde zusätzlich eine Tür aufgehebelt. Mit Bargeld als Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Recklinghausen

An der Königstraße brachen Unbekannte am Samstag zur Tageszeit eine Wohnungstür einer Wohnung im ersten Obergeschoss auf. Nach Angaben des Wohnungsinhabers nahmen die Täter Leergut mit. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell