POL-KN: (Rottweil, TO Hausen, Lkrs. RW) Einbrecher durchwühlen Wohnung (10.11.2023)

Rottweil/Hausen (ots)

Zu einem Wohnungseinbruch kam es am Freitagabend (10.11.23) in Rottweil, Teilort Hausen, in der Rotensteiner Straße. Aufmerksame Nachbarn teilten der Polizei gg. 20:30 Uhr Unregelmäßigkeiten in der Wohnung der Nachbarn mit. Als die Polizei vor Ort eintraf konnte festgestellt werden, dass eine Balkontüre aufgehebelt wurde. Die Täterschaft durchwühlte die gesamte Wohnung nach Wertgegenständen. Entwendet wurden einige Modeschmuckartikel und Bargeld. Die Höhe des Sachschadens konnte bislang nicht beziffert werden. Zeugen, welche sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Rottweil, unter der Telefonnummer 0741 477-0, in Verbindung zu setzen.

