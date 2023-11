Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen/ Lkr. Rottweil) Vorfahrtsverletzung führt zu Unfall (31.10.2023)

Deißlingen (ots)

Eine Leichtverletzte und rund 10.000 Euro Blechschaden ist die Gesamtbilanz eines Verkehrsunfalls, den ein Autofahrer am Dienstag gegen 9.45 Uhr auf der Kreuzung Schützenstraße/ Schulstraße verursacht hat. Ein 62-jähriger Opel Astra- Fahrer war auf der Schützenstraße unterwegs und überquerte an der Kreuzung die Schulstraße. Hierbei stieß er mit einer dort fahrenden 38-Jährigen mit einem Fiat Punto zusammen. Dabei zog sich eine im Fiat mitfahrende 13-Jährige leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte das Mädchen zur Behandlung in eine Klinik. Abschlepper kümmerten sich um die verunfallten Autos.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell