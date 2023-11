Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach/ Lkr. Rottweil) Einbruch in Kindergarten - Polizei sucht Zeugen (30./31.11.2023)

Schiltach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in einen Kindergarten, welcher sich im Zeitraum von Montag, 19.30 Uhr, bis Dienstag, 6.45 Uhr, in der Bachstraße ereignet hat. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Gebäude. Unverrichteter Dinge und ohne Wertsachen verließen die Einbrecher die Einrichtung. Der angerichtete Schaden dürfte bei einem niedrigen Eurobetrag liegen. Personen, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, oder sonst Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Schramberg, unter Tel. 07422 2701-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell