Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Partygast wird mit Messer angegriffen - Zeugenaufruf (01.11.2023)

Singen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 0.30 Uhr, kam es auf einer privaten Halloween-Party augenscheinlich zu einem Streit unter den Gästen. Ein 14-jähriger Gast wurde von einem weiteren 19-jährigen Besucher vor der Location im Bereich Römerziel aus bislang nicht bekannten Gründen mit einem Messer angegriffen und im Gesicht verletzt. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der 19-Jährige in Begleitung von drei weiteren Personen auf einem Parkplatz in unmittelbarer Nähe der Feier von der Polizei kontrolliert und festgenommen werden. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten 14-Jährigen zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Die Polizei in Singen hat die Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 07731 888-0 mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

