POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Auseinandersetzung auf dem Parkplatz einer Eventlocation- Polizei sucht Zeugen (01.11.2023)

Schramberg (ots)

Am frühen Mittwochmorgen sind zwei junge Männer bei einer Auseinandersetzung auf dem Parkplatz einer Eventlocation in der Geißhaldenstraße leicht verletzt worden. Gegen 2 Uhr gerieten zwei unbekannte Männer mit einer anderen Personengruppe verbal aneinander. Fälschlicherweise schlugen die Unbekannten einen 18- und einen 19 -Jähriger mit den Fäusten ins Gesicht. Sie waren wohl der Annahme, dass die beiden jungen Männer zu der Gruppe gehörten, mit der sie den Disput austrugen. Beim Eintreffen der Polizei hatten sich die beiden Gruppen bereits in unbekannte Richtungen entfernt. Zeugen, die die Auseinandersetzung vor dem Lokal mitbekommen haben, oder sonst Hinweise auf die Identität der unbekannten Männer geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07422 2701-0, beim Polizeirevier Schramberg zu melden.

