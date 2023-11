POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Unbekannte beschädigen einen Bagger- Hinweise erbeten (31.10./01.11.2023)

Schiltach (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in einen Kindergarten, welcher sich im Zeitraum von Montag, 19.30 Uhr, bis Dienstag, 6.45 Uhr, in der Bachstraße ereignet hat. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Gebäude. Unverrichteter Dinge und ohne Wertsachen verließen die Einbrecher die Einrichtung. Der angerichtete Schaden ...

