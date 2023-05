Polizei Braunschweig

POL-BS: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Salzdahlumer Straße, 25.05.2023, 15.00 Uhr

Kind auf Fahrrad nach Zusammenstoß mit E-Scooter-Fahrer leicht verletzt

Am Nachmittag des 25. Mai ist es auf der Salzdahlumer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 11-jährigen Mädchen und dem Fahrer eines E-Scooters gekommen.

Die 11-Jährige befuhr dabei mit ihrem Fahrrad den rechtsseitigen Radweg der Salzdahlumer Straße in Richtung Hauptbahnhof. Nach der Einmündung Griegstraße wollte sie vom Radweg nach rechts in einen Stichweg in Richtung der Kleingartenanlagen abbiegen. Dies zeigte sie durch das Heraushalten ihres rechten Armes an. Im gleichen Moment wurde sie rechtsseitig von einem auf dem Fußweg fahrenden E-Scooter-Fahrer überholt, wodurch es zum Zusammenstoß kam.

Das Mädchen stürzte dabei zu Boden und wurde leicht verletzt.

Der Fahrer des Rollers setzte seine Fahrt in Richtung Hauptbahnhof fort, ohne sich um das am Boden liegende Mädchen zu kümmern.

Der Unfallflüchtige wurde wie folgt beschrieben:

- schwarzer E-Scooter - männlich - ca. 30 -40 Jahre alt - schlank - kurze Haare - bekleidet mit blauer oder grauer Hose und schwarzer Jacke

Die Verletzung des Mädchens wurde durch die Besatzung eines hinzugerufenen Rettungswagens versorgt.

Durch die aufnehmenden Beamten wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Personen, die Zeugen des Unfalls geworden sind oder Hinweise zum Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter 0531/476 - 3935 zu melden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell