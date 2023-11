Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fotofahndung - Zwei jungen Männer mit Pistole bedroht

Siegburg/Königswinter (ots)

Im Juli 2023 wurden ein 18-Jähriger und ein 22-Jähriger von zwei unbekannten Männern in Siegburg überfallen. Die beiden Opfer aus Königswinter waren mit dem Auto zum Einkaufen zu einem Supermarkt an der Wilhelm-Ostwald-Straße in Siegburg gefahren. Auf dem Parkplatz stiegen zwei unbekannte Tatverdächtige in den Fond des weißen Skoda ein und einer der Täter drohte mit einer silberfarbenen Schusswaffe. Mit den Worten "Das ist ein Raubüberfall und kein Scherz!" forderten sie die Herausgabe der Telefone ihrer Opfer. Anschließend ließen sich die beiden 20 bis 25 Jahre alten Tatverdächtigen, die akzentfrei Deutsch sprachen, von den Geschädigten mit dem Auto umherfahren. Ziel sollte die Wohnanschrift des 22-Jährigen in Königswinter sein.

Der 22-Jährige konnte schließlich sein Auto in der Nähe seiner Wohnung parken und gemeinsam mit dem 18-Jährigen zu Fuß fliehen. Auf der Flucht trennten sich dann die Wege. Der 22-Jährige suchte die Anschrift seiner Familie auf und verständigte von dort die Polizei. Der 18-Jährige konnte später durch Polizisten im Umfeld seiner Familien angetroffen werden.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass Unbekannte am gleichen Tag in die Wohnung des 22-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus an der Johann-Lütz-Straße eingebrochen waren. Offensichtlich fühlten sich die Einbrecher von einem Zeugen gestört, sodass sie mutmaßlich ohne Beute geflüchtet sind.

Anhand der Beschreibung der Tatverdächtigen des bewaffneten Raubes und des Einbruchs besteht die hohe Wahrscheinlichkeit, dass es sich um dieselben handelt.

Gesehen wurden bei beiden Taten insgesamt drei junge Männer mit dunklem Hauttyp und dunklen Haaren. Von einem der Tatverdächtigen liegt ein Foto vor, welches nun mit richterlichem Beschluss zur öffentlichen Fahndung veröffentlicht wird.

Das Bild des Verdächtigen können Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/119639 einsehen.

Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person machen? Hinweise an die Polizei in Siegburg unter der Rufnummer 02241 541-3121 oder an die Polizei Bonn unter 0228 -15-0. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell