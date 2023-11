Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Acht Betrugsversuche in Niederkassel

Niederkassel (ots)

Zwischen Sonntag (12. November), 19:30 Uhr, und Montag (13. November), 19:40 Uhr, kam es in Niederkassel zu insgesamt acht versuchten Betrugsdelikten, oder zumindest zu Vorbereitungshandlungen dazu. In allen Fällen meldete sich telefonisch ein Mann, der angab, von der Bonner Kriminalpolizei zu sein. In einigen Fällen gab der Mann sich als Herr Wolf aus und rief unter einer Nummer mit Bonner Vorwahl an. Der Unbekannte, der akzentfreies Deutsch sprach und auf ein mittleres Alter geschätzt wurde, fragte die Angerufenen entweder, ob ihnen in ihrem Wohnumfeld in letzter Zeit etwas auffällig vorgekommen sei. Oder er gab an, dass bei einer Festnahme von Einbrechern ein Zettel aufgefunden wurde, auf dem die Adresse der oder des Angerufenen stand. Weiter erkundigte sich der Fremde in den meisten Fällen nach den Vermögens- und/oder Wohnverhältnissen. In allen Fällen wurden die Angerufenen misstrauisch und beendeten selbst das Telefonat, oder brachten den Tatverdächtigen durch kritische Nachfragen selbst dazu aufzulegen. Ob es sich bei allen Anrufen um den gleichen Tatverdächtigen handelt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis. Die Polizei hofft, durch weitere Aufklärung in der Bevölkerung auch künftig derartige Betrugsmaschen verhindern zu können. Daher wird erneut auf diese Betrugsart hingewiesen. Bei Anrufen Fremder sollte man immer kritisch sein und niemals sensible Daten preisgeben. Beenden Sie im Zweifel das Gespräch und wenden Sie sich an einen Angehörigen, eine vertraute Person oder rufen Sie das anrufende Unternehmen oder die anrufende Behörde unter einer selbst recherchierten Nummer zurück. Da in den meisten Fällen Senioren als Opfer ausgesucht werden, ist es sinnvoll, mit älteren Freunden oder Verwandten über die Betrugsmasche zu sprechen und damit Aufklärung zu betreiben. (Uhl)

