Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Drogenfahnder durchsuchen Wohnung

Bild-Infos

Download

Much (ots)

Am 13. November durchsuchten Ermittler des Kriminalkommissariats 3 der Polizei Rhein-Sieg eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Much. Vorangegangen waren Zeugenhinweise auf eine Wohnung in dem Haus, aus der Marihuanageruch und Geräusche von Lüftungsanlagen ausging.

Nach Ermittlungen konnte ein 31-jähriger Tatverdächtiger identifiziert werden, der unangemeldet in der Wohnung lebt. Bei der Durchsuchung wurde der Tatverdächtige in der Wohnung angetroffen.

Der Verdacht, er könnte Betäubungsmittel in der Wohnung anbauen, bestätigte sich umgehen. In der Wohnung befand sich ein großes sogenanntes Growzelt mit einer Vielzahl Marihuana-Pflanzen in voller Blüte. Die weitere Durchsuchung der Wohnung ergab zudem knapp 400 Gramm verkaufsfertiges Marihuana und circa 40 Gramm Crystal Meth. Das Equipment zum Anbau und die Betäubungsmittel wurden sichergestellt.

Der 31-jährige Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache nach Siegburg gebracht. Nach erkennungsdienstlichen Maßnahmen wurde er beim Amtsgericht Siegburg vorgeführt, da ein Vorführbefehl für einen Gerichtstermin wegen Verdacht der Nachstellung bestand.

Nach Abschluss der Wirkstoffuntersuchungen der Betäubungsmittel, muss der Beschuldigte sich voraussichtlich wegen Besitz, Anbau und dem Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vor Gericht verantworten. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell