Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall in Eitorf/Pkw überschlägt sich mehrfach

Eitorf (ots)

Am Sonntagmorgen (12. November) kam es im Eitorfer Ortsteil Büsch zu einem Verkehrsunfall. Ein 19 Jahre alter Mann aus Eitorf fuhr mit seinem Ford auf der Landstraße 86 (L86) von Mühleip kommend in Richtung Eitorf. Gegen 03:30 Uhr verlor der 19-Jährige nach eigenen Angaben bei einer Geschwindigkeit von etwa 80 km/h in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Fiesta kam nach links von der Fahrbahn ab, rutschte hier eine Böschung herab und überschlug sich im weiteren Verlauf mehrfach. Nach etwa 80 Metern kam das Fahrzeug zum Liegen und der Fahrer konnte sich selbständig daraus befreien. Der 19-Jährige hielt einen anderen Verkehrsteilnehmer an und bat und Hilfe. Ein Rettungswagen brachte den Verunfallten später leicht verletzt in ein Krankenhaus. Die Polizei kümmerte sich darum, dass der Pkw mit Totalschaden abgeschleppt wurde, sicherte die Spuren und fertigte eine Verkehrsunfallanzeige.

