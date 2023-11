Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus

Eitorf (ots)

Am Montag (13. November) wurde die Polizei nach Eitorf gerufen. Hier war in das Haus einer Familie in der Straße "Obere Hardt" eingebrochen worden. Der Familienvater gab den Polizeibeamten gegenüber an, dass er mit Frau und Kind das Haus gegen 15 Uhr verlassen habe. Bei der Rückkehr gegen 20 Uhr habe seine Frau sogleich den Einbruch bemerkt: Ein Fenster im Erdgeschoss stand offen und die Terrassentür war lediglich angelehnt. Die Spurensuche der Beamten ergab, dass ein oder mehrere Täter offenbar zunächst vergeblich versuchten, die Terrassentür und ein Wohnzimmerfenster aufzuhebeln. Dann beschädigten sie die Fensterscheibe, um im Anschluss das Fenster zu öffnen und in das Haus zu gelangen. Im Innern wurden mehrere Räume des zweigeschossigen Hauses einbruchstypisch durchsucht. Ersten Angaben zur Folge entwendeten der oder die Einbrecher eine Geldbörse mit Personalausweis und Bankkarten sowie eine Dose mit einem geringen Bargeldbetrag, bevor sie unerkannt entkamen. Wer im entsprechenden Tatzeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen hat, meldet dies bitte der Polizei unter 02241 541-3421. Die Kreispolizeibehörde im Rhein-Sieg-Kreis weist darauf hin, dass vom Fachkommissariat 5 im Ausstellungsraum für Einbruchschutz regelmäßig kostenlose Informationsveranstaltungen angeboten werden. Denn effektiver Einbruchschutz kann helfen: etwa 50 Prozent der Einbrüche bleiben im Versuchsstadium stecken. Die nächsten Termine sind am 28.11.2023, am 19.12.2023 und am 23.01.2024. Es wird um Voranmeldung unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. (Uhl)

