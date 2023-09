Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 24.09.2023

Polizeiinspektion Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden

Langwedel/Etelsen - Raub: Am Samstag, dem 23.09.2023, begibt sich das spätere Opfer gegen 23:55 Uhr fußläufig vom Gelände des in Etelsen stattfindenden Erntefestes zu einer nahegelegenen Filiale der Sparkasse, um dort Geld abzuheben. Auf dem Weg dorthin wird der junge Mann von drei männlichen Personen angegriffen und zu Boden gebracht. Dabei werden ihm persönliche Gegenstände entwendet. Kurz darauf kann sich das Opfer befreien und in Richtung des Festplatzes fliehen. Durch die von ihm informierten Mitarbeiter der anwesenden Security-Firma wird die Polizei alarmiert. Die Täter können zwischenzeitlich unerkannt flüchten. Zeugen, die Hinweise auf den Tathergang oder die Täter geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 04231-806-215 bei der Polizei Verden.

Langwedel/Etelsen - Raub: Am Sonntag, dem 24.09.2023, wird ein junger Mann am Bahnhof in Etelsen gegen 00:30 Uhr von drei männlichen Personen unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Das Opfer kann sich befreien und in Richtung des Festgeländes fliehen. Durch die von ihm informierten Mitarbeiter der ortsanwesenden Security-Firma wird einer der Täter kurz darauf am Bahnhof angetroffen und festgehalten, bis Beamte der Polizei Achim den jugendlichen Täter vorläufig festnehmen können. Zeugen, die Hinweise auf den Tathergang oder die Täter geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 04231-806-215 bei der Polizei Verden.

Bereich Achim

Oyten - Gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr: Am Samstag, dem 23.09.2023, wird um 21:18 Uhr der Pilot eines Passagierflugzeugs in Höhe des Industriegebietes Oyten-Süd mit einem Laserpointer geblendet. Das Flugzeug befindet sich zu diesem Zeitpunkt im Anflug auf den Flughafen Bremen und kann kurz darauf wie geplant landen. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zu der Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Bereich Osterholz

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

A27, Bereich Langwedel - Kinder werfen Gegenstände von der Brücke auf die Autobahn: Durch Verkehrsteilnehmer werden Kinder gemeldet, die Gegenstände von einer Autobahnbrücke in der Gemarkung Langwedel auf die A 27, Richtungsfahrbahn Cuxhaven, werfen. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Fahrzeugen der Autobahnpolizei und der Polizei Verden können zwei 13- und 15-jährige Kinder/Jugendliche aus Langwedel angetroffen werden. Zuvor hatten sie mehrere kleine Äste auf die Fahrbahn geworfen, die dort aufgefunden werden können. Ein PKW, der zu diesem Zeitpunkt die A 27 befährt, wird von einem Ast getroffen. Das Fahrzeug bleibt aber unbeschädigt. Es werden ein Strafverfahren eingeleitet und die beiden 13- und 15-Jährigen an die Erziehungsberechtigten übergeben.

A 1, Bereich Mahndorf - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Beifahrerin: Am 23.09.23 befährt ein 22-jährige PKW-Fahrer gegen 12:10 Uhr die A 1 in Richtung Münster. Kurz hinter dem Bremer Kreuz wechselt er vom mittleren auf den linken Fahrstreifen. Dabei übersieht er den auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Kleinbus eines 30-Jährigen. Es kommt zum Zusammenstoß. Die 31-jährige Beifahrerin des den Unfall verursachenden Fahrzeuges wird dabei leicht verletzt. Der Kleinbus ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Es entsteht ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell