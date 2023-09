POL-VER: Pressemitteilung vom 22.09.2023: ++ Unfälle unter Einfluss ++ Anhänger gestohlen ++ Diebstahl aus Scheune ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN ++ Pkw in Brand ++ Achim. In der Uphuser Heerstraße geriet am heutigen Morgen ein Pkw aus ungeklärter Ursache in Brand. Ein 43-jähriger Fahrer eines älteren Fords befuhr gegen 08:00 Uhr die Uphuser Heerstraße und bemerkte während der Fahrt plötzlich eine Rauch- und Flammenentwicklung an seinem Fahrzeug. Er stellte den Pkw ab und versuchte den Brand ...

mehr