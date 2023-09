Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilungen der PI Verden/Osterholz vom 23.09.2023

Polizeiinspektion Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden

Verden - Fahrzeugführer mit Rezept für Cannabis nimmt beeinflusst am Straßenverkehr teil: Aufgrund eines zuvor erfolgten Hinweises wird am Freitagmittag in der Max-Planck-Straße ein Fahrzeugführer kontrolliert, der unter dem Einfluss berauschender Mittel zu stehen scheint. Im Rahmen der sich dann anschließenden Kontrollmaßnahme gibt der 26-Jährige an, von einem Arzt ein Rezept für den Erwerb von Cannabis erhalten zu haben. Ein vor Ort durchgeführter Urintest sowie körperliche Ausfallerscheinungen geben weitere Hinweise auf eine Beeinflussung des Pkw-Fahrers, worauf eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt wird. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Verfahren wegen der Teilnahme am Straßenverkehr unter Einfluss berauschender Mittel.

Langwedel - Fahrzeugführer bei Verkehrsunfall leicht verletzt: Am Freitag, dem 22.09.23, kommt es in der Feldstraße verkehrsbedingt zu einem kurzzeitigen Rückstau. Ein aus Richtung der Autobahn in Richtung Daverden fahrender Fahrzeugführer bemerkt den sich stauenden Verkehr zu spät und versucht, dem drohenden Aufprall durch seitliches Ausweichen zu entgehen. Dabei streift er zunächst einen im Begleitgrün stehenden Baum und kommt schließlich mit seinem Fahrzeug quer in einem angrenzenden Straßengraben zum Stillstand. Der Beifahrer wird hierbei glücklicherweise nur leicht verletzt.

Bereich Achim

Achim - Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln: Am späten Freitagnachmitttag kontrollieren Beamte des Polizeikommissariats Achim in der Verdener Straße einen 24-jährigen Mercedesfahrer in Achim. Im Verlauf der Überprüfung kann der Fahrzeugführer keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Des Weiteren stellen die Beamten körperliche Ausfallerscheinungen bei dem Mann fest. Mittels eines durchgeführten Urinvortests wird der Verdacht einer möglichen Betäubungsmittelbeeinflussung bestätigt. Eine Blutprobe wird entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrzeugführer muss sich nun in entsprechenden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Bereich Osterholz-Scharmbeck

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

BAB 27 - Verkehrsunfall, Wohnmobil überschlägt sich: Am 22.09.23 befährt gegen 13.50 Uhr eine 54-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Wohnmobil die BAB 27 in Richtung Cuxhaven. Zwischen den Anschlussstellen Verden Nord und Langwedel platzt an ihrem Fahrzeug ein Reifen. Dadurch gerät das Wohnmobil ins Schleudern, kommt nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlägt sich. Sowohl die Fahrerin als auch ein weiterer Insasse werden vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Am Wohnmobil entsteht Totalschaden.

