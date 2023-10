Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen (Sieg)- Diebstahl mehrerer hochwertiger Fahrräder

Wissen (Sieg) (ots)

Im Tatzeitraum 05.10. bis 08.10.2023 wurden im Stadtgebiet Wissen mehrere hochwertige Pedelecs und ein Mountainbike entwendet. Aus einer Gartenhütte stahlen der/die Täter ein Pedelec der Marke Giant. Aus dem unverschlossenen Nebenraum einer Garage wurden ein Pedelec der Marke Cube sowie ein Mountainbike der Marke Giant entwendet. Am Nachmittag des 08.20.2023 in der Zeit von 14:30 bis 17:00 Uhr wurde ein mit einem Schloss gesichertes E-Bike der Marke Bulls im Bereich der Walzwerkstraße gestohlen. Hinweise zu den Taten an die Polizeiwache Wissen unter 02742-9350.

