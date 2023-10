Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betrunkener landet im polizeilichen Gewahrsam

Neuwied (ots)

Mehrere Besucher der Parkanlage und des Spielplatzes in den Goethe Anlagen meldeten am Samstagmittag einen betrunkenen Mann, der die Kinder und Erwachsenen anspreche und belästige. Des Weiteren verstieß er auch gegen ein Hausverbot in der angrenzenden Gastronomie.

Die eingesetzten Polizisten konnten vor Ort die Belästigungen wahrnehmen. Sie kontrollierten den stark betrunkenen 42 jährigen Mann und verwiesen ihn des Platzes. Dem kam er nicht nach, machte sich sogar über die Maßnahme lustig, sodass er in der Folge in Gewahrsam genommen wurde und den Tag in der Zelle verbrachte.

