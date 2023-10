POL-PDNR: Brand einer Gartenhütte

Straßenhaus (ots) - Am Freitag kam es in der Zeit zwischen 17:00 - 21:00 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus in Straßenhaus im Reiweg. Durch bislang unbekannte Täter wurde eine Kellertür angegangen. Glücklicherweise blieb es beim Versuch. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. ...

