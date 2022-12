POL-HRO: Mit 2,45 Promille in Baustelle gefahren

Rostock (ots) - Nach dem Brand einer Doppelhaushälfte in Rostock haben Spezialisten der Kriminalpolizei und ein Brandsachverständiger den Brandort untersucht. Demnach handelt es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um bauliche Mängel an einer Feuerstätte, die zu dem Brand geführt haben. ...

