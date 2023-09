Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kirchheim a.d.Weinstr. - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Traktor

Kirchheim a.d.Weinstr. (ots)

Am 16.09.2023 gegen 13:10 Uhr kam es auf der L520 zwischen Bissersheim und Kirchheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Traktor. Ein 45-jähriger Mann befuhr mit seinem VW Golf die L520 in Fahrtrichtung Kirchheim und wollte einen Vollernter sowie einen davor fahrenden Traktor mit zwei Anhängern überholen. Während des Überholvorgangs bog der 64-jährige Traktorfahrer mit eingeschaltetem Blinker nach links in einen Feldweg ab. Hierbei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Pkw war durch den Zusammenprall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Traktor entstand nur ein geringer Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10000,-EUR geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Fahrbahn musste aufgrund der vom Traktor-Anhänger-Gespann heruntergefallenen Trauben gesäubert werden. Die L 520 musste hierzu und zur Unfallaufnahme für ca. 1 Stunde vollgesperrt werden.

