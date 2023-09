Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Mit 1,1 Promille und auf der Autobahn unterwegs

Mannheim (ots)

In der Nacht vom 16.09.2023 auf den 17.09.2023 wurde um 01:20 Uhr auf der A6 an der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen eine Verkehrskontrolle durch Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim durchgeführt. Der 21-Jährige Fahrzeugführer war mit seinem Peugeot in Richtung Viernheim unterwegs gewesen. Im Rahmen der Kontrolle konnte Alkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,13 Promille.

Dem Fahrzeugführer wurde aufgrund des Alkoholkonsums eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Auf den 21-Jährigen kommt ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell