POL-PDNW: Taschendiebstahl in der Innenstadt

Am 15.09.2023, zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr kam es in der Fußgängerzone in der Hauptstraße in Neustadt zu einem Taschendiebstahl. Nach Angaben der 50-jährigen Geschädigten entriss ihr ein bislang unbekannter Täter die über der Schulter getragene Handtasche. Hierdurch sei sie zu Fall gekommen, habe sich jedoch nicht verletzt. Die Geschädigte gab weiter an, dass sie die Handtasche an einer Straßenecke wiedergefunden habe, jedoch sei ihr Geldbeutel durch den unbekannten Täter aus dieser entwendet worden. Später wurde bekannt, dass der Geldbeutel in einem Geschäft in der Innenstadt wiedergefunden wurde. Jedoch war das Bargeld aus dem Geldbeutel entwendet worden. Vermutlich hat der unbekannte Täter den Geldbeutel dort nach Entnahme des Bargelds versteckt. Zeugen, welche Hinweise zum Tatablauf oder zum Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße unter 06321 854-0 oder pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

