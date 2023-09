Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Einbruch in Einfamilienhaus (bereits lokal berichtet)

Augsburg (ots)

Aichach - Ein in der Frühlingsstraße in Oberbernbach befindliches Einfamilienhaus wurde am Freitag (08.09.2023) gegen 22:15 Uhr durch bis dato unbekannte Täter angegangen. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Objekt und entwendeten Wertgegenstände im niedrigen vierstelligen Bereich. Durch die Täter entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Aichach unter der Telefonnummer 08251/89890 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell