POL Schwaben Nord: Diebstahl aus Rohbau

Augsburg (ots) - Univiertel - Im Zeitraum vom 03.09. - 10.09.2023 wurde aus einer Tiefgarage in der Lilienthalstraße ein Mofaroller der Marke Peugeot entwendet. Zeugen, welche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821-323-2710 mit der Polizeiinspektion Augsburg Süd in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Schwaben Nord Markus Bommler Telefon: 0821 323-1019 E-Mail: ...

