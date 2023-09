Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Tödlicher Betriebsunfall

Augsburg (ots)

Kühbach - Am Freitag (08.09.2023), gegen 12:30 Uhr, ereignete sich auf dem Gelände eines holzverarbeitenden Betriebes in Kühbach ein Betriebsunfall mit tödlichem Ausgang. Ein 51-jähriger Anlieferer bemerkte beim Aussteigen aus seinem Lkw-Gespann, dass dieses zu Rollen begann. Offenbar beim Versuch wieder in die Fahrerkabine zu gelangen stürzte der Mann und geriet hierbei unter die Räder des rollenden Lkw-Gespannes. Hierbei erlitt dieser tödliche Verletzungen. Wie in derartigen Fällen üblich hat hierzu die Kriminalpolizei Augsburg die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell