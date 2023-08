Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Radfahrer bei Alleinunfall verletzt

Bad Sassendorf (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes am Reifen seines Pedelec verlor ein 42-jähriger Mann aus Bad Sassendorf die Kontrolle über sein Rad und kam zu Fall. Am Samstagmorgen war er gegen 08.15 Uhr auf der Langestraße in Bettinghausen unterwegs, als sich in einem Kurvenbereich plötzlich der Lenker seines Rades querstellte und er stürzte. Dabei zog er sich Verletzungen an der Schulter zu. Er musste zur stationären Behandlung einem Krankenhaus zugeführt werden. (hn)

