Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Beim Abbiegen Pedelec-Fahrer verletzt

Werl (ots)

Am Samstagabend, gegen 21.30 Uhr, befuhr eine 76-jährige Frau aus Werl mit ihrem Pkw die Walburgisstraße in südlicher Richtung. Ein 70-jähriger Pedelec-Fahrer aus Werl befuhr zur gleichen Zeit den Gehweg ebenfalls in Richtung Süden. Als die Frau beabsichtigte in die Bollergasse einzubiegen, übersah sie den bevorrechtigten Pedelec-Fahrer. Es kam zur Kollision. Hierbei verletzte sich der Werler leicht am Ellenbogen. Der entstandene Schaden wird auf wenige hundert Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Werl unter der Telefonnummer 02922 - 9100 0 entgegen. (hn)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell