Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Lippstadt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Lippstadt zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 49-jährige Berlinerin befuhr mit dem Pkw die Berliner Straße in Fahrtrichtung Erwitte, als diese die Rotlicht zeigende Ampel missachtete und in den Kreuzungsbereich Berliner Straße / Bökenförder Straße einfuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer Kollision mit einem 22-jährigen Mann aus Geseke, welcher mit seinem Pkw die Bökenförder Straße in Fahrtrichtung Lippstadt befuhr und die Berliner Straße kreuzte, um seine Fahrt auf der Bökenförder Straße weiter fortzusetzen. Durch den Verkehrsunfall wurden alle Unfallbeteiligten leicht verletzt. (nr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell