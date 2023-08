Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Eine neue Masche von "Skimming" - Betrüger manipulieren Geldautomaten

Lippstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter haben einen Geldautomaten in einer Bankfiliale am Lippertor manipuliert. Als die Bankkunden eine Geldabhebung tätigen wollte, wurden die EC-Karten von dem Automaten eingezogen und kein Geld ausgezahlt. Später wurden unberechtigte Abhebungen mit den EC-Karten getätigt. Als die Kunden dann den Einzug der EC-Karten bei dem Bankinstitut meldeten, stellte sich heraus, dass die EC-Karten nicht auf Veranlassung der Bank eingezogen wurden. Sie waren auch im Geldautomaten nicht auffindbar. Daraufhin wurden die EC-Karten sofort gesperrt. Auf welche Weise der Automat manipuliert und wie genau die Geheimzahl ausgespäht wurde ist noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Bisher sind zwei Fälle vom 13. und 15. August in Lippstadt bekannt.

Um es den Tätern bei Skimming-Manipulationen so schwer wie möglich zu machen, möchte die Polizei Soest, folgende Verhaltenstipps geben:

- Nutzen Sie Geldautomaten nur, wenn Sie eine Einsichtnahme durch Dritte ausschließen können!

- Sollte Ihre Karte eingezogen werden oder stellen Sie sonst Auffälligkeiten fest, wenden Sie sich sofort an einen Mitarbeiter des Bankinstituts!

- Verdecken Sie die Eingabe Ihrer PIN mit den Händen!

- Geben Sie Ihre PIN nie an Dritte weiter und bewahren Sie sie getrennt von der EC-Karte auf!

- Melden Sie unrechtmäßige Umsätze sofort der Polizei und ihrem Bankinstitut!

Weitere Hinweise zu Betrug an Geldautomaten finden Sie unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-an-geldautomaten/. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell