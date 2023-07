Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, B314, Lkr. Konstanz) Unfall auf der B314 - Rollerfahrerin verletzt (08.07.2023)

Hilzingen (ots)

Am Samstagnachmittag ist eine Rollerfahrerin bei einem Unfall auf der Bundesstraße 314 zwischen Hilzingen und Singen verletzt worden. Eine 18-Jährige fuhr auf der B314 von Singen in Richtung Hilzingen. Auf Höhe der Auffahrt zur Autobahn 81 bog ein entgegenkommender 32-Jähriger mit einem VW Polo nach links ab und stieß dabei mit der vorfahrtsberechtigten Rollerfahrerin zusammen. Die junge Frau stürzte und verletzte sich. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell