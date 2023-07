Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, L219) Rollerfahrerin und Sozius bei Unfall auf der L192 verletzt (09.07.2023)

Konstanz (ots)

Eine Rollerfahrerin und ihr Sozius haben bei einem Unfall auf der Landesstraße 192 zwischen Litzelstetten und Oberdorf am Sonntagnachmittag Verletzungen erlitten. Ein 60-jähriger VW-Fahrer war auf der L192 von Oberdorf in Richtung Litzelstetten unterwegs. Als der Mann nach links auf einen Landwirtschaftsweg abbog, kollidiert er mit einem entgegenkommenden Roller einer 30-Jährigen. Die junge Frau prallte mit ihrem Zweirad in das Heck des Autos, woraufhin sich der Roller überschlug. Sowohl die 30-Jährige als auch ihr Mitfahrer erlitten dabei Verletzungen. Rettungswagen brachten sie zur weiteren Versorgung in eine Klinik. Um den nicht mehr fahrbereiten Roller kümmerte sich ein Abschleppdienst. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 7.000 Euro.

