Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken

Verkehrsunfall mit je einem leichtverletzen Motorradfahrer und Radfahrer

Zweibrücken (ots)

Ein 61-jähriger Radfahrer sowie ein 19-jähriger Motorradfahrer befuhren in genannter Reihenfolge die Himmelsbergstraße in Fahrtrichtung Johann-Schwebel-Straße. Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Himmelsbergstraße in entgegengesetzter Richtung. Der Motorradfahrer überholte den Radfahrer und kollidiert beim Überholen mit dem entgegenkommenden Pkw. Das Motorrad wird durch den Zusammenstoß mit dem PKW auf den Fahrradfahrer geschleudert, welcher hierdurch zu Boden stürzt. Der Radfahrer und der Motorradfahrer wurden leicht verletzt. Der Gesamtschaden beträgt ca. 6500 Euro. |PIZW

