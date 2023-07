Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Polizei nimmt Drogendealer fest - zwei Männer in Haft (02.07.2023)

Konstanz (ots)

Im Rahmen umfangreicher Ermittlungs- und Observationsmaßnahmen ist es den Beamten der Kriminalpolizei Konstanz, in enger Zusammenarbeit mit anderen Behörden gelungen, mehrere Drogendealer auf frischer Tat dingfest zu machen. Im Zuge der bereits mehrere Monate andauernden Ermittlungen, kamen die Polizisten zwei Männern im Alter zwischen 32 und 35 Jahren auf die Spur, die im Verdacht standen mit erheblichen Mengen Marihuana und Kokain Handel zu treiben. Bei einer erneuten "Kurierfahrt" konnte am Sonntag schließlich ein 21-Jähriger kontrolliert und vorläufig festgenommen werden, nachdem die Beamten im Handschuhfach seines Wagens Bargeld in fünfstelliger Höhe und weitere Hinweise auf den Transport von Betäubungsmitteln in dem Auto vorfanden. Am Zielort des jungen Mannes nahmen Polizisten zeitgleich einen 32-Jährigen fest, der mehrere Kilo Marihuana und Haschisch bei sich trug. Zu einer weiteren Festnahme kam es kurz darauf an der Wohnanschrift eines 35-Jährigen, der ebenfalls maßgeblich an dem Drogenhandel beteiligt war. Bei den Durchsuchungen des "Drogenverstecks" und der Wohnungen der Männer konnten zudem knapp ein Kilo Kokain und Bargeld aufgefunden werden. Nach Vorführung bei einem Haftrichter am Folgetag, erließ dieser auf Antrag der die Ermittlungen leitenden Staatsanwaltschaft Konstanz schließlich einen Haftbefehl gegen den 32-Jährigen und den 35-Jährigen. Der 21 Jahre junge Mann kam unter Auflagen auf freien Fuß. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

