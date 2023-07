Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/ Lkr. Rottweil) Rund 23.000 Euro Blechschaden bei Unfall (07.07.2023)

Oberndorf am Neckar (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 13.30 Uhr, ist es auf Landesstraße 415 zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Blechschaden in Höhe von rund 23.000 Euro an insgesamt drei Autos entstanden ist. Eine 36-jährige Fahrerin eines Seat Ibiza war auf der L 415 vom Kreisverkehr herkommend in Richtung Wiesoch unterwegs. An der Einmündung zur Fluorner Straße wollte die Frau nach rechts abbiegen. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens und der spitzwinkligen Abbiegung schwenkte die Frau leicht nach links aus, um einen größeren Wendekreis zu erlangen. Eine dahinterfahrende 68-jährige Mercedes-Fahrerin ging davon aus, dass die Seat-Fahrerin nach links abbiegen wollte und fuhr rechts an dieser vorbei. Hierbei kam es zur Kollision, wobei der Mercedes leicht nach rechts abgewiesen wurde, über einer Verkehrsinsel schanzte und mit einem in der Einmündung haltenden Peugeot 2008 einer 72 Jahre alten Frau zusammenstieß. Alle Autofahrerinnen blieben bei dem Unfall unverletzt. Der Mercedes und der Seat waren nicht mehr fahrbereit. Abschlepper kümmerten sich um die demolierten Wagen.

