POL-PDNW: Bad Dürkheim - Auffahrunfall mit mehreren Verletzten

Am Freitag den 15.09.2023 kam es gegen 21:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B37 in Bad Dürkheim. Ein 18 Jahre alter Mann aus Frankenthal fuhr mit seinem Mercedes-Benz die B37 aus Richtung A650 kommend in Fahrtrichtung Bad Dürkheim. Kurz nach der Kreuzung B37/Kanalstraße stockte der Verkehr, weshalb der Frankenthaler abbremsen musste. Aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands fuhr er auf den vor ihm fahrenden Opel aus Ellerstadt und schob diesen wiederum auf den vor ihm fahrenden Mercedes-Benz. Hierbei wurden der 45 Jahre alte Fahrer aus Ellerstadt und seine 42 Jahre alte Beifahrerin verletzt. Die 42jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Zwei Insassen des Mercedes-Benz aus Mannheim, der 25 Jahre alte Fahrer und eine 23 Jahre alte Mitfahrerin aus Weinheim wurden ebenfalls leicht verletzt. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Sein Fahrzeug musste jedoch abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste die B37 für ca. 3 Stunden komplett gesperrt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 28000,- EUR.

