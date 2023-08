Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Schwerer Verkehrsunfall in Hannover Marienwerder

Hannover (ots)

Am späten Montagabend kam es zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem drei Personen verstarben und drei Personen schwer verletzt wurden. Zwei der betroffenen Personen waren in den Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Die Regionsleitstelle löste das Alarmstichwort Massenanfall von Verletzten (MANV) für bis zu 10 Verletzte aus.

Gegen 22 Uhr wurde der Feuerwehr Hannover im Stadtgebiet nahe der Stadtgrenze zu Garbsen ein Verkehrsunfall gemeldet. Dieser ereignete sich auf der Horst in Marienwerder, auf der Höhe der Pascalstraße. Zwei PKW prallten frontal zusammen, durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeug stark deformiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte lagen vier Personen auf der Straße und zwei Personen waren in den Fahrzeugen eingeklemmt. Aufgrund des Lagebildes wurde nach dem Alarmstichwort MANV 10 alarmiert. Hierbei wurden insgesamt fünf Rettungswagen, drei Notarzteinsatzfahrzeuge, ein Großraumrettungswagen, sowie zwei Notärzte und zur rettungsdienstlichen Unterstützung ein Löschzug und die Ortsfeuerwehr Stöcken an die Einsatzstelle alarmiert. Alle schwerverletzten Fahrzeuginsassen wurden umgehend medizinisch versorgt und die drei schwerverletzten Personen in die umliegenden Krankenhäuser transportiert. Drei Personen haben den schweren Unfall trotz medizinischer Versorgung nicht überlebt. Die eingeklemmten Personen in den Fahrzeugen mussten von Feuerwehrkräften mit hydraulischen Rettungsgeräten befreit werden. Zur Unterstützung der Einsatzkräfte und aufgrund einer hohen Anzahl an anwesenden Personen, die sich am Unfallort sammelten, wurden zudem zwei Kräfte der Notfallseelsorge der Feuerwehr alarmiert.

Zur Schadenhöhe und -ursache können keine Angaben gemacht werden. Hierzu hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr Hannover und der Rettungsdienst waren mit 22 Fahrzeugen und rund 50 Einsatzkräften vor Ort. Die Straße auf der Horst war während der Einsatzmaßnahmen in beide Richtungen voll gesperrt. Der Einsatz für die Feuerwehr war gegen 01:00 Uhr beendet.

