FW Hannover: Haustiere bei Küchenbrand in Hannover-Misburg gerettet

Hannover (ots)

Die Feuerwehr Hannover wurde heute in den Stadtteil Misburg-Nord alarmiert. Anwohner meldeten eine Rauchentwicklung in einer Küche. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen und drei Hunde retten. Menschen wurden bei diesem Einsatz nicht verletzt.

Um 7:39 Uhr wurden die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Regenwalder Straße durch einen ausgelösten Rauchwarnmelder gewarnt. Diese meldeten der Feuerwehr eine Rauchentwicklung in der Küche einer Wohnung im dritten Obergeschoss und brachten sich selbstständig in Sicherheit. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung war zu diesem Zeitpunkt nicht anwesend.

Nach dem Eintreffen der Feuerwehr ging ein Atemschutztrupp mit einem C-Rohr in die Brandwohnung vor. Dabei entdeckte dieser beim Betreten drei Hunde, welche umgehend gerettet und von Einsatzkräften des Löschzuges sowie durch den nachgeforderten Tierrettungswagen betreut wurden. Das Feuer konnte anschließend schnell gelöscht werden.

Mittels eines Hochleistungslüfters wurde die Brandwohnung von Rauch befreit, sodass die Bewohner zurück in ihre Wohnungen konnten. Im weiteren Einsatzverlauf erfolgte die Übergabe der Hunde an die zwischenzeitig eingetroffene Wohnungseigentümerin.

Zur Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit neun Fahrzeugen vor Ort.

