Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Verkehrsunfall zwischen Motorradfahrer mit zwei Verletzten

Bild-Infos

Download

Bad Dürkheim (ots)

Am Freitag den 15.09.2023 kam es gegen 19:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Gutleutstraße in Bad Dürkheim. Eine Gruppe von Motorradfahrer aus der Region Kaiserslautern befuhr die Gutleutstraße in Fahrtrichtung Weinstraße Nord, als der Gashebel eines der Motorräder verkantete und die Yamaha daher dauerhaft beschleunigte. Als der 28 Jahre alte Motorradfahrer aus Kaiserslautern daraufhin versuchte die Kupplung zu ziehen und abzubremsen, verlor er die Kontrolle über die Yamaha, wodurch diese über den Asphalt rutschte und die beiden anderen Motorräder touchierte. Durch den Zusammenstoß verlor ein 28jähriger mit seiner Kawasaki ebenfalls die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte zu Boden. Der dritte Fahrer, ein 31 Jahre alter Mann aus Mehlingen, konnte sich weiterhin auf seiner Kawasaki halten. Die beiden Motorradfahrer aus Kaiserslautern waren leicht verletzt und wurden vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Die Yamaha war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2500,- EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell