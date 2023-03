Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Wohnwagen in Brand geraten

Haselünne (ots)

Am Sonntag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Straße Am Campingplatz in Haselünne alarmiert. Aus bislang ungeklärte Ursache geriet gegen 12 Uhr auf einer Parzelle des hiesigen Campingplatzes ein Wohnwagen samt Inventar, Vorzelt und Schuppen in Brand. Der Schuppen und das Vorzelt der Nachbarparzelle wurden dabei ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Ersten Erkenntnissen zufolge wird der entstandene Sachschaden auf etwa 20.000 geschätzt. Die Feuerwehr war mit 6 Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell