Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Grünstadt - Verkehrsunfallfluchten

Bild-Infos

Download

Grünstadt (ots)

Am 15.09.2023 im Zeitraum von 06:20 Uhr - 15:30 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Daimlerstraße in Grünstadt. Ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich bei einem Parkvorgang gegen einen ordnungsgemäß abgestellten schwarzen Hyundai i10. An diesem entstand Sachschaden an der Frontstoßstange in Höhe von ca. 500,-EUR. An der Frontstoßstange konnten zudem rote Lackanhaftungen festgestellt werden.

Weiterhin kam es am 15.09.2023 im Zeitraum von 11:35 - 14:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz in der Tiefenthaler Straße. Dort stieß ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer ebenfalls vermutlich bei einem Parkvorgang gegen einen ordnungsgemäß abgestellten weißen Ford KA. Hierbei entstanden Kratzspuren an der linken Fahrzeugseite des Ford KA. Der entstandene Sachschaden wird auf 1000,-EUR geschätzt. Als der Pkw abgestellt wurde, habe ein schwarzer SUV daneben geparkt. Ob es sich hierbei möglicherweise um das Fahrzeug des Unfallverursachers handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter der Telefonnummer 06359-93120 oder per Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell